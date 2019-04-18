Советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл приехала в Москву с необъявленным визитом.
Зеленский назвал Путина врагом
Журналист спросил актера Зеленского, претендующего на пост украинского президента, является ли Путин его врагом.
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Актер Никита Ковтунов, побывавший на юбилейном концерте Аллы Пугачевой, рассказал, что артистка исполнила большинство песен «живьем», но жаловалась на проблемы со звуком.
"Это сложно": Япония изменила решение по Курилам
В Токио полагали, что судьбоносное для Японии решение должно было быть принято на июньском саммите G20.
Россия оставила Украину без нефти
Правительство РФ запретило экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Врачи приняли решение по Быкову
Писателя Дмитрия Быкова могут перевезти на лечение в Москву. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Вашингтон нервничает: военные тайны США в опасности
Военные тайны США в опасности: Вашингтон всё сильнее нервничает из-за пропавшего недавно F-35A японских ВВС.
«Грохот и крики»: новые подробности смерти Цывиной
Вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина, скончавшаяся на 56-м году жизни, тяжело переживала личную драму.
"Пошлость розовая": Медведеву осудили за костюм из латекса
Фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Instagram фото в новом костюме для выступлений.
Доллар по 70: рублю приготовили двойной удар
Если угроза санкций не «добьет» рубль, это сделает падение цен на нефть.