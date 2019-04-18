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Пока вы не уснули: за что раскритиковали концерт Пугачевой 

Рамблер 58 минут назад

В Москву тайно приехала делегация США

Советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл приехала в Москву с необъявленным визитом.

Зеленский назвал Путина врагом

Журналист спросил актера Зеленского, претендующего на пост украинского президента, является ли Путин его врагом.

«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой

Актер Никита Ковтунов, побывавший на юбилейном концерте Аллы Пугачевой, рассказал, что артистка исполнила большинство песен «живьем», но жаловалась на проблемы со звуком.

"Это сложно": Япония изменила решение по Курилам

В Токио полагали, что судьбоносное для Японии решение должно было быть принято на июньском саммите G20.

Россия оставила Украину без нефти

Правительство РФ запретило экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Врачи приняли решение по Быкову

Писателя Дмитрия Быкова могут перевезти на лечение в Москву. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Вашингтон нервничает: военные тайны США в опасности

Военные тайны США в опасности: Вашингтон всё сильнее нервничает из-за пропавшего недавно F-35A японских ВВС.

«Грохот и крики»: новые подробности смерти Цывиной

Вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина, скончавшаяся на 56-м году жизни, тяжело переживала личную драму.

"Пошлость розовая": Медведеву осудили за костюм из латекса

Фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Instagram фото в новом костюме для выступлений.

Доллар по 70: рублю приготовили двойной удар

Если угроза санкций не «добьет» рубль, это сделает падение цен на нефть.
Комментарии6
В мире , Видео , Евгения Медведева , Дмитрий Быков , Ирина Цывина , Евгений Евстигнеев , Фиона Хилл , Дональд Трамп , Алла Пугачева , Правительство РФ , РИА Новости , Москва , США
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