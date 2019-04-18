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«Грохот и крики»: новые подробности смерти Цывиной 

Рамблер + ещё 2 8 минут назад
Вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина, скончавшаяся на 56-м году жизни, тяжело переживала личную драму.
Как пишет «Телепрограмма», недавно актриса жаловалась, что тяжело переживает решение дочери Зинаиды остаться с отцом. По ее словам, уже 16 лет Зинаида живет с отцом в США, и она вынуждена была принять это решение, чтобы сохранить возможность видеться с дочерью.
«Моя дочь живет с отцом последние 16 лет. Я вынуждена уступать, чтобы с ней видеться. Но я испытываю боль в сердце. До сих пор мне снятся ужастики. Боль не прошла», — говорила Цывина в студии программы «Звезды сошлись».
Напомним, Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля в своей квартире в Москве.
Близкая подруга актрисы Ксения Хаирова рассказала изданию «Московский комсомолец», что соседи слышали грохот и крики, доносящиеся из квартиры Цывиной.
Причины смерти вдовы Евстигнеева будут известны после вскрытия.
Шоу-бизнес , Видео , Ирина Цывина , Ксения Хаирова , Евгений Евстигнеев , США
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