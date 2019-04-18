«Грохот и крики»: новые подробности смерти Цывиной

Как пишет «Телепрограмма», недавно актриса жаловалась, что тяжело переживает решение дочери Зинаиды остаться с отцом. По ее словам, уже 16 лет Зинаида живет с отцом в США , и она вынуждена была принять это решение, чтобы сохранить возможность видеться с дочерью.

«Моя дочь живет с отцом последние 16 лет. Я вынуждена уступать, чтобы с ней видеться. Но я испытываю боль в сердце. До сих пор мне снятся ужастики. Боль не прошла», — говорила Цывина в студии программы «Звезды сошлись».

Напомним, Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля в своей квартире в Москве.

Близкая подруга актрисы Ксения Хаирова рассказала изданию «Московский комсомолец», что соседи слышали грохот и крики, доносящиеся из квартиры Цывиной.

Причины смерти вдовы Евстигнеева будут известны после вскрытия.