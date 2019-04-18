«Это сложно»: Япония изменила решение по Курилам

Японские дипломаты отложили намерение прийти в переговорах с российскими коллегами к соглашению по Курильским островам в июне текущего года на более поздний срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Майнити».

По данным издания, в Токио полагали, что судьбоносное для Японии решение должно было быть принято на июньском саммите G20. Российского президента путём предварительных переговоров планировалось подготовить к заключению рамочного соглашения по мирному договору, который в том числе предполагает решение вопроса по четырём островам Курильской гряды: Кунаширу, Итурупу, Шикотану и Хабомаи. Однако в Японии осознают, что надежд на удачный для них исход событий практически нет.

«Пока официального отказа от идеи прийти к соглашению в июне не прозвучало, но, исходя из реалий, это сложно», — приводит издание слова высокопоставленного чиновника японского правительства.

При этом отмечается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен решить вопрос по Курилам вместе с президентом России, а «не перекладывать его на плечи будущих поколений».