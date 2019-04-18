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«Это сложно»: Япония изменила решение по Курилам 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Японские дипломаты отложили намерение прийти в переговорах с российскими коллегами к соглашению по Курильским островам в июне текущего года на более поздний срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Майнити».
По данным издания, в Токио полагали, что судьбоносное для Японии решение должно было быть принято на июньском саммите G20. Российского президента путём предварительных переговоров планировалось подготовить к заключению рамочного соглашения по мирному договору, который в том числе предполагает решение вопроса по четырём островам Курильской гряды: Кунаширу, Итурупу, Шикотану и Хабомаи. Однако в Японии осознают, что надежд на удачный для них исход событий практически нет.
«Пока официального отказа от идеи прийти к соглашению в июне не прозвучало, но, исходя из реалий, это сложно», — приводит издание слова высокопоставленного чиновника японского правительства.
При этом отмечается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен решить вопрос по Курилам вместе с президентом России, а «не перекладывать его на плечи будущих поколений».
Ранее источники РБК в Кремле заявили, что российские власти пришли к решению вопроса о передаче Курильских островов Японии. При этом Москва отдавать спорные территории не намерена, поскольку Токио не сможет выполнить условия передачи: гарантировать, что на островах не появятся американские военные базы. Собеседник издания в МИД заявил, что прямо отказывать Японии российские власти «не хотят из соображений дипломатии».
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В мире , Видео , Политика , Синдзо Абэ , МИД , РИА Новости , РБК , Япония
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