Перевезти в Москву: врачи приняли решение по писателю Быкову

Писателя Дмитрия Быкова могут перевезти на лечение в Москву . Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику», — написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Ранее в четверг Венедиктов сообщал, что в Уфу вылетела бригада врачей из московского госпиталя имени Бурденко, чтобы вместе с уфимскими коллегами определить дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова.

16 апреля писатель и литературовед Дмитрий Быков был госпитализирован в нейрореанимацию одной из больниц Уфы. Накануне уфимские врачи провели телемост с коллегами из Москвы, на котором было принято решение пока не транспортировать писателя в Москву.

Состояние писателя оценивается как стабильно тяжелое, он находится в медикаментозной коме, на аппарате искусственного дыхания.

Диагноз Быкова не сообщается.