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Перевезти в Москву: врачи приняли решение по писателю Быкову 

Рамблер 37 минут назад
Писателя Дмитрия Быкова могут перевезти на лечение в Москву. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
«Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику», — написал Венедиктов в своем телеграм-канале.
Ранее в четверг Венедиктов сообщал, что в Уфу вылетела бригада врачей из московского госпиталя имени Бурденко, чтобы вместе с уфимскими коллегами определить дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова.
16 апреля писатель и литературовед Дмитрий Быков был госпитализирован в нейрореанимацию одной из больниц Уфы. Накануне уфимские врачи провели телемост с коллегами из Москвы, на котором было принято решение пока не транспортировать писателя в Москву.
Состояние писателя оценивается как стабильно тяжелое, он находится в медикаментозной коме, на аппарате искусственного дыхания.
Диагноз Быкова не сообщается.
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Общество , Видео , Дмитрий Быков , Минздрав РФ , Москва
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