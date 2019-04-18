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Советница Трампа тайно приехала в Россию 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл приехала в Москву с необъявленным визитом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Хилл занимает пост директора по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности США. Вместе с ней приехала делегация из Белого дома. В ходе визита Хилл и ее коллеги встретились с представителями Совета безопасности России, а также МИД.
По данным издания, визит Хилл публично не анонсировали ни российские, ни американские власти. Она неоднократно приезжала в Россию в качестве советника президента США, однако Вашингтон настаивал на том, чтобы визиты Хилл не освещались.
Хилл — автор многих книг о России, знаток российской и советской истории и русского языка, учившаяся в том числе в Московском институте иностранных языков имени Мориса Тореза. Она работала на американскую разведку с 2006 по 2009 годы и неоднократно выступала в прессе с критикой президента России Владимира Путина.
В 2013 году она выпустила биографию российского президента, где предостерегла его оппонентов от недооценки стратегических способностей Путина и его умении находить слабые места противников — по мнению Хилл, этому нынешнего российского лидера научили во время работы в КГБ.
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Комментарии31
Политика , В мире , Фиона Хилл , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Совет безопасности РФ , Москва , США
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