Зеленский назвал Путина врагом

Зеленский о Путине: «Враг»

Журналист спросил актера, претендующего на пост украинского президента, является ли Путин его врагом.

«Конечно», — ответил Зеленский.

В начале апреля представитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат в президенты Украины не считает врагом Россию, но считает — ее власть.

31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. Зеленский выиграл его с 30,24% голосов. В тот же день актер заявил, что встретится с Владимиром Путиным не раньше, чем тот «вернет наши территории», а во время этой встречи потребует от президента России еще и компенсации за их «захват».