Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский о Путине: «Враг» 

Рамблер + ещё 2 24 минуты назад
Президент России Владимир Путин — враг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом сам Зеленский сообщил РБК-Украина.
Журналист спросил актера, претендующего на пост украинского президента, является ли Путин его врагом.
«Конечно», — ответил Зеленский.
Кроме того, он назвал актеров Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина политиками, музыканта Андрея Макаревича и актрису Лию Ахеджакову — украинцами, а Россию и Кремль — агрессорами.
В начале апреля представитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат в президенты Украины не считает врагом Россию, но считает — ее власть.
31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. Зеленский выиграл его с 30,24% голосов. В тот же день актер заявил, что встретится с Владимиром Путиным не раньше, чем тот «вернет наши территории», а во время этой встречи потребует от президента России еще и компенсации за их «захват».
Комментарии281
Политика , Видео , В мире , Украина , Лия Ахеджакова , Андрей Макаревич , Иван Охлобыстин , Михаил Пореченков , Владимир Зеленский , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это сложно»: Япония изменила решение по Курилам229
Пока вы спали: Россияне останутся без карт из-за санкций140
Умерла Ирина Цывина
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой144
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову63
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Таксист-атеист потребовал снять обувь ребенку с ДЦП
Общество
Урал рулит. Светлаков унизил Собчак
Шоу-бизнес
Финляндия отказала российским иеговистам
В мире
Россию обвинили в интервенции
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение