«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой

Актер Никита Ковтунов, побывавший на юбилейном концерте Аллы Пугачевой , рассказал, что артистка исполнила большинство песен «живьем», но жаловалась на проблемы со звуком. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Ковтунов наблюдал за выступлением Пугачевой с четвёртого ряда партера.

«Шёл на концерт с ожиданием 100% фанеры, но несмотря юбилейный возраст и проблемы с голосом: Алла, Бэк-Вокал, музыканты работали четко — отработала 85% концерта живьём», — заявил он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Актер отметил, что Пугачева исполнила вживую даже непростую «Женщину, которая поёт». В то же время Ковтунов раскритиковал качество звука в Кремлевском дворце.

«Звук в Кремле гавно и звукорежиссёр тоже, они подвели», — подчеркнул он.

По его словам, Пугачевой приходилось со сцены обращаться к звукорежиссеру между куплетами песен.

«Дай инструментал в мониторы не слышу что пою, на сцене нет звука», — процитировал он Пугачева.

Актер отметил, что ненадолго звук пропадал и в зале.

Ковтунов подчеркнул, что оправдывать заминки не хочет, так как «билеты стоили ого-го».

Также Ковтунов раскритиковал Кремлевский дворец за «быдло-организацию». Благодаря знакомствам ему удалось попасть на концерт через служебный подъезд вместе с VIP-гостями, а люди без связей «натерпелись хамского отношения» от охранников на входе в Кутафью башню.

«Бесконечное хамство и отношение к зрителям как к скоту. И это главная концертная площадка страны», — возмутился он.

Пугачева 15 апреля отметила 70-летие, а 17 апреля состоялся ее юбилейный концерт. Юбилейное выступление Пугачевой состоялось в большом зале Государственного Кремлёвского дворца. В этой программе певица смешала свои старые песни — «Женщина, которая поет», «Любовь, похожая на сон» — с новыми композициями («Анестезия», «Поживи в моей шкуре» и другими). Концерт снимали, потом его покажут в записи.