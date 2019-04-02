Пока вы не уснули: Тимошенко обиделась 

Шансов нет: на отношениях с Киевом поставили крест
Международное рейтинговое агентство Moody’s оценило перспективы российско-украинских отношений в случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Взрыв в Петербурге: заблокировано 15 человек
На территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв.
Тимошенко выступила с заявлением после фиаско
Тимошенко описала выборы как фарс. По словам лидера партии «Батькивщина», она может сказать «твердо», что именно Порошенко сфальсифицировал выборы.
«Британскую сволочь бить можно»: на Скрипаль напали
Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте 2018 года в Великобритании, заявила, что ее избили.
Ford объявил распродажу перед уходом из России
Компания Ford Sollers, закрывающая автопроизводство в РФ, объявила о значительных скидках на оставшиеся автомобили.
Конюхов терпит бедствие в открытом океане
Федор Конюхов вновь попал в сильный шторм в Южном океане. Лодка несколько раз перевернулась.
Вскрылись массовые манипуляции в пользу Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко «явно» манипулировал с голосами в Донбассе, пишет «Страна.ua».
Власти РФ собрались ввести новые налоги
Министерство финансов РФ опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс будут добавлены новые главы.
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Хабиб рассказал о звонке Путина
Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент РФ Владимир Путин просил его не поддаваться на провокации.