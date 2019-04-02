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Пока вы не уснули: Тимошенко обиделась 

Рамблер 1 час назад

Шансов нет: на отношениях с Киевом поставили крест

Международное рейтинговое агентство Moody’s оценило перспективы российско-украинских отношений в случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Взрыв в Петербурге: заблокировано 15 человек

На территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв.

Тимошенко выступила с заявлением после фиаско

Тимошенко описала выборы как фарс. По словам лидера партии «Батькивщина», она может сказать «твердо», что именно Порошенко сфальсифицировал выборы.

«Британскую сволочь бить можно»: на Скрипаль напали

Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте 2018 года в Великобритании, заявила, что ее избили.

Ford объявил распродажу перед уходом из России

Компания Ford Sollers, закрывающая автопроизводство в РФ, объявила о значительных скидках на оставшиеся автомобили.

Конюхов терпит бедствие в открытом океане

Федор Конюхов вновь попал в сильный шторм в Южном океане. Лодка несколько раз перевернулась.

Вскрылись массовые манипуляции в пользу Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко «явно» манипулировал с голосами в Донбассе, пишет «Страна.ua».

Власти РФ собрались ввести новые налоги

Министерство финансов РФ опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс будут добавлены новые главы.

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.

Хабиб рассказал о звонке Путина

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент РФ Владимир Путин просил его не поддаваться на провокации.
Комментарии4
В мире , Видео , Сергей Скрипаль , Федор Конюхов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Хабиб Нурмагомедов , Владимир Путин , Минтруд , ГРУ , Sollers , Ford , Минфин , Reuters , Санкт-Петербург
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