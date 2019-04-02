«Британскую сволочь бить можно»: на Скрипаль напали

Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля , отравленного в марте 2018 года в Великобритании , заявила, что ее избили. По словам пострадавшей, на нее и ее мужа напал коллега по ТСЖ, в состав правления которого она входит. По факту инцидента запущена проверка. Отмечается, что якобы напавший мужчина ранее уже проявлял агрессию по отношению к семье Скрипаль.

Племянницу экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Викторию избил коллега по Товариществу собственников жилья в ее доме в Ярославле , заявила сама родственница шпиона. Мужчина также якобы напал на ее мужа — у супруга Скрипаль сломан палец, на теле зафиксированы синяки и ссадины, передает РИА «Новости».

По словам Скрипаль, инцидент произошел в тот момент, когда они с мужем пришли забирать документы бывшего руководителя ТСЖ, чтобы передать их новому председателю. Однако тот отказался вручать им бумаги. «Он не скрывал своей неприязни ко мне и к моему мужу. Типа, мы вообще не достойны разговаривать с ним. А когда я спросила, почему мне приходят завышенные счета по коммунальным услугам, он сказал: „Это вообще от того, что ты тут сидишь, засохни, разговаривать с тобой не буду“, — сообщила Скрипаль, добавив, что после этих слов он напал на ее мужа.

Женщина попыталась их разнять, однако в этот момент нападавший переключился на нее. В итоге Скрипаль, согласно ее словам, получила удары ногой в живот и кулаком по лицу. Приехавшие врачи зафиксировали у нее рассечение губы, а у мужа — перелом пальца.

При этом злоумышленник заявил, что женщин он не бьет, а „британскую сволочь бить можно“, поделилась Скрипаль.

Позже информацию об избиении подтвердила ярославская полиция. Правоохранители возбудили проверку по факту произошедшего. Злоумышленник уже нападал на нее в июне прошлого года, указала Виктория.

»Человек давно уже был настроен, это не первая его попытка стукнуть меня по лицу. Он пытался говорить, что я должна покинуть товарищество, сдать квартиру государству, а лучше — отдать ему, наверное. Покинуть вообще пределы города Ярославля со своей семьей. Сменить фамилию. Ходить опустив глаза», — пояснила Скрипаль.

Отметим, что ранее она рассказывала о тяжелом годе для ее семьи, который прошел с момента отравления нервно-паралитическим агентом Сергея и Юлии Скрипаль. Племянница экс-полковника ГРУ сообщала, что все еще не теряет надежды добиться правды и увидеть родственников, хотя у нее нет никаких сведений о дяде и сестре.

«Для нашей семьи это был год мучений, который перевернул все с ног на голову», — заявила Виктория Скрипаль. Она добавила, что в ближайшее время ей вряд ли удастся добиться новой информации о судьбе родственников, так как «Великобритании это не выгодно». «Но мы будем продолжать добиваться правды. Надежда умирает последней. Конечно, мы будем надеяться, будем бороться», — заключила Виктория.

В феврале 2019 года Виктория Скрипаль сообщила «Газете.Ru» о том, что 91-летняя мать экс-полковника ГРУ попросила признать ее сына пропавшим без вести. Она отметила, что женщина уже написала соответствующее заявление, которое она согласовала с юристами и отправила в отделение полиции по месту прописки Юлии Скрипаль.

По словам Виктории, если Сергей и его дочь будут признаны пропавшими без вести, в наследство матери перейдут квартира, машина и собака.

Кроме того, в своем заявлении мать Скрипаля также попросила силовиков проверить московскую квартиру Юлии Скрипаль на предмет незаконных жильцов.

«Есть информация, что там кто-то проживает. Однако кто, мне неизвестно. Ключей от дома у меня нет, проверить не могу», — пояснила собеседница «Газеты.Ru».

Виктория также отметила, что связаться с Юлией Скрипаль по старым контактам семье не удается — в последний раз она общалась с родственниками 24 июля 2018 года. Тогда она сказала, что занимается здоровьем отца. «А когда она звонила мне в первый раз, сказала, что серьезного ущерба ее здоровью и здоровью отца не нанесено, примерно так. Но если ущерба не нанесено, то почему папа не может взять трубку и сказать пару слов? Я не знаю, что думать», — заявляла Виктория, добавив, что всю информацию их семье приходится получать из СМИ.

Примечательно, что в посольстве России в Великобритании 18 февраля сообщили, что не имеют «ни малейшего представления» о том, что происходит со Скрипалями.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в британском Солсбери. Тогда их обнаружили в бессознательном состоянии на лавочке возле торгового центра, после чего доставили в больницу. Согласно британским властям, спустя продолжительный период времени оба Скрипаля были выписаны из больницы и сейчас находятся в убежище.

Дальнейшие события, развернувшиеся вокруг отравления Скрипалей и Стерджесс, вскоре превратились в настоящую информационную войну. Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву — на том основании, что вещество якобы производилось в российском государстве. РФ в свою очередь категорически отрицает эти обвинения.