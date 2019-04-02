Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы президента Украины были превращены в фарс, действующий глава государства Петр Порошенко сфальсифицировал свой результат.
"Эти выборы были вновь превращены в фарс, и могу твердо сказать, что президентом Украины Петром Порошенко, именно что касается его результатов, выборы были сфальсифицированы", — заявила Тимошенко на брифинге во вторник.
По ее мнению, Порошенко не собирался проводить честные выборы с равными условиями для всех кандидатов.
"Это говорит не о том, что люди взяли неправильно эти деньги (субсидии и материальную помощь — ред.), эти деньги принадлежат гражданам Украины и они их правильно взяли. Это говорит о том, что президент Украины не собирался проводить честные выборы, в которых все кандидаты в президенты находятся в равных условиях", — сказала Тимошенко.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский. Также на выход во второй тур претендуют Порошенко и Тимошенко. Порошенко опережает Тимошенко почти на 3%. Второй тур пройдет 21 апреля.