Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

"Эти выборы были вновь превращены в фарс, и могу твердо сказать, что президентом Украины Петром Порошенко, именно что касается его результатов, выборы были сфальсифицированы", — заявила Тимошенко на брифинге во вторник.

По ее мнению, Порошенко не собирался проводить честные выборы с равными условиями для всех кандидатов.

"Это говорит не о том, что люди взяли неправильно эти деньги (субсидии и материальную помощь — ред.), эти деньги принадлежат гражданам Украины и они их правильно взяли. Это говорит о том, что президент Украины не собирался проводить честные выборы, в которых все кандидаты в президенты находятся в равных условиях", — сказала Тимошенко.