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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России 

Газета.Ru + ещё 3 23 минуты назад
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Им предлагается зарплата от 100 тыс. рублей.
Далее следуют специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров (от 95 тыс. рублей).
Третье место разделили специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки (от 90 тыс. рублей).
Заканчивает список специалист по потребительскому кредитованию (от 85 тыс. рублей).
Все названные профессии можно отнести к перспективным с учётом спроса на них и уровня заработной платы, отметили во ВНИИ труда.
В научной организации также подчеркнули, что работодатели готовы достойно оплачивать труд таких специалистов ещё и потому, что спрос на них превышает предложение.
При этом профессии «специалист по интеграции облачных приложений» пока нет в общероссийском классификаторе занятий. Тем не менее, потребность в ней растёт и специалистов с такой квалификацией в настоящее время не хватает. Также, как и инженеров-мехатроников, добавили во ВНИИ труда.
«Это новые профессии, которые появились сравнительно недавно, с развитием цифровизации и роботизации. Инженеры-мехатроники востребованы в машиностроении, они создают программы, обеспечивающие управление и контроль за различными механизмами», — рассказали в организации.
Ранее были названы самые стабильные сферы для работы в России.
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Общество , Видео , Минтруд
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