В Донбассе вскрылись массовые манипуляции с голосами в пользу Порошенко

В Донбассе вскрылись манипуляции с голосами в пользу действующего президента Украины Петра Порошенко — в день выборов, 31 марта, в этом регионе у него почти вдвое вырос рейтинг.

В Донецкой области 13% всех голосов в поддержку Порошенко обеспечил округ №48 в Краматорске ; высокая поддержка действующего президента зафиксирована в округе №52 ( Дебальцево , Торецк), где за него проголосовали 42,71% избирателей (в целом по области — 12,28%), передает портал «Страна.UA».

При этом еще в декабре, согласно данным группы «Рейтинг», популярность Порошенко в Донецкой и Луганской областях не превышала 6%.

Примерно такая же ситуация была и на конец февраля: в Донецкой области рейтинг увеличился на процент (до 7%), а в Луганской, наоборот, упал до 5%.

Однако уже через месяц, по данным ЦИК после обработки 95% протоколов, в Донецкой области этот рейтинг неожиданно превысил 12%, а в Луганской вырос почти до 7%.

Указывается, что в Донбассе «по сути введено военное положение, а значит вся полнота власти в руках подконтрольной Порошенко армии»; кроме того, там «легче манипулировать „мертвыми душами“ из соседних неподконтрольных территорий».

Напомним, выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК страны, после обработки 95% протоколов в первом туре шоумен Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,24% голосов.

Сообщалось, что большинство украинских силовиков в Донбассе проголосовали за Зеленского.

На выборах было зафиксировано более 2,4 тыс. нарушений. Украинские журналисты также заявляли о вмешательстве в работу СМИ на выборных участках.

Кроме того, ОБСЕ заподозрила Порошенко в нарушении одного из ключевых документов организации, который регулирует вопросы выборов — Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года.

Также наблюдатели обвинили в нарушении законодательства о выборах генпрокурора Украины Юрия Луценко , который незаконно поддерживал Порошенко, и отметили случаи неправильного использования административного ресурса и подкупов избирателей.