Взрыв в Петербурге: заблокировано 15 человек

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Взрыв в Петербурге: в здании заблокировано 15 человек 

Рамблер 1 час назад
На территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщает «112».
На месте происшествия работают спасатели и пожарные. По предварительным данным пострадало 4 человека, у всех них травмы минно-взрывного характера.
По информации радиостанции «Говорит Москва» за несколько минут до взрыва из здания академии была объявлена эвакуация. Сейчас в нем заблокированы 15 человек.
Военно-космическая академия имени Можайского — учреждение высшего образования Министерства обороны. В академии готовят офицеров для космических войск, а также занимаются переподготовкой военнослужащих, увольняемых в запас.
Происшествия , Видео , Министерство обороны , Радиостанция "Говорит Москва" , Санкт-Петербург
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