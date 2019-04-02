Взрыв в Петербурге: заблокировано 15 человек

Взрыв в Петербурге: в здании заблокировано 15 человек

На территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщает «112».

На месте происшествия работают спасатели и пожарные. По предварительным данным пострадало 4 человека, у всех них травмы минно-взрывного характера.

По информации радиостанции «Говорит Москва» за несколько минут до взрыва из здания академии была объявлена эвакуация. Сейчас в нем заблокированы 15 человек.