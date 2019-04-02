Шансов нет: на отношениях с Киевом поставили крест

Маловероятно: Moody's оценило будущие отношения Москвы и Киева

Международное рейтинговое агентство Moody’s оценило перспективы российско-украинских отношений в случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины

Как пишет РИА «Новости», агентство не верит в нормализацию отношений между двумя странами, несмотря на ожидаемую более мягкую позицию Зеленского по отношению к России.

Moody’s прогнозирует, что нормализация отношений не будет стоять на повестке дня и торговые ограничения продолжат действовать.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Никто из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре.

Второй тур голосования состоится 21 апреля. Во второй тур выходят Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.