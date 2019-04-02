Шансов нет: на отношениях с Киевом поставили крест

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Маловероятно: Moody's оценило будущие отношения Москвы и Киева 

Рамблер + ещё 20 9 минут назад
Международное рейтинговое агентство Moody’s оценило перспективы российско-украинских отношений в случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
В штабе Зеленского рассказали, от чего зависят его дебаты с Порошенко
Как пишет РИА «Новости», агентство не верит в нормализацию отношений между двумя странами, несмотря на ожидаемую более мягкую позицию Зеленского по отношению к России.
Moody’s прогнозирует, что нормализация отношений не будет стоять на повестке дня и торговые ограничения продолжат действовать.
Выборы президента Украины прошли 31 марта. Никто из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре.
Второй тур голосования состоится 21 апреля. Во второй тур выходят Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.
Украина , Видео , В мире , Другое , Политика , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости , Москва
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