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Главные события пятницы 

Рамблер 3 часа назад

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Центрального банка России принял решение увеличить ключевую ставку на 0,25% — с 7,5% до 7,75%. Об этом Daily Storm сообщает в мессенджере «Телеграм».

ЦБ дал прогноз по инфляции в 2019 году

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году, говорится в сообщении регулятора.

В Кремле отреагировали на просьбу Кадырова о деньгах

Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о недостатке денег и излишнем внимании к региону является нормальным явлением.

Ту-160 из РФ обозвали «музейными экспонатами»

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер сравнил прибывшие в Венесуэлу российские военные самолеты с «музейными экспонатами».

Лукашенко высказался о вхождении в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва хочет инкорпорировать его страну в состав России под видом глубокой интеграции. Об этом сообщает АФН.

Украинский десантник объяснился за шеврон СС и попал впросак

Военнослужащий из Украины извинился за шеврон танковой дивизии СС «Мёртвая голова» на своей форме в видеообращении в Facebook.

Израиль счел инцидент с Ил-20 исчерпанным

Израиль считает вопрос с крушением российского самолёта-разведчика Ил-20 в Сирии исчерпанным, заявил журналистам депутат Кнессета Давид Битан.

ЕС принял решение по керченскому инциденту

Евросоюз принял решение не вводить против России санкции из-за событий в Керченском проливе 25 ноября.

Дознавательница из Уфы вернется на службу

Девушка-полицейский, которая обвинила своё руководство в изнасиловании, собирается вернуться на работу в тот отдел, где было совершено преступление, сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на коллег потерпевшей.

Правительство вернет старые штрафы

Штрафовать автомобилистов за превышение скорости в 10-20 км/ч — такое поручение правительство РФ дало МВД и Минтрансу. Подобные штрафы существовали в России до 2013 года, после порог увеличили двукратно.

«Зенит» решил судьбу Аршавина

Футболист Андрей Аршавин, последний раз фигурировавший в составе «Зенита» в 2015 году, может снова появиться в питерском клубе, но уже на административной должности, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на свой источник.
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