Израиль считает вопрос с крушением российского самолёта-разведчика Ил-20 в Сирии исчерпанным, заявил журналистам депутат Кнессета Давид Битан.
"Этот вопрос Израиль рассматривает как исчерпанный. Он обсуждался между премьер-министром Израиля и президентом России, и мы предлагаем именно лидерам государств решение этой проблемы", — сказал Битан, отвечая на вопрос, обсуждается ли в контактах между РФ и Израилем вопрос о возможной выплате компенсации за крушение российского Ил-20.
Ранее отношения России и Израиля ухудшились после крушения 17 сентября российского самолета-разведчика Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря и был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16.
Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих. Отношения России и Израиля подверглись серьезному испытанию после этого инцидента.
Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. В начале октября Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в Сирию, местных военных научат ими управлять за три месяца.