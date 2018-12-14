Израиль считает инцидент с Ил-20 исчерпанным

Израиль считает вопрос с крушением российского самолёта-разведчика Ил-20 в Сирии исчерпанным, заявил журналистам депутат Кнессета Давид Битан.

"Этот вопрос Израиль рассматривает как исчерпанный. Он обсуждался между премьер-министром Израиля и президентом России, и мы предлагаем именно лидерам государств решение этой проблемы", — сказал Битан, отвечая на вопрос, обсуждается ли в контактах между РФ и Израилем вопрос о возможной выплате компенсации за крушение российского Ил-20.

Ранее отношения России и Израиля ухудшились после крушения 17 сентября российского самолета-разведчика Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря и был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ , Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16.

Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих. Отношения России и Израиля подверглись серьезному испытанию после этого инцидента.