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Евросоюз не стал вводить санкции против России из-за керченского инцидента 

Свободная пресса + ещё 53 54 минуты назад
Евросоюз принял решение не вводить против России санкции из-за событий в Керченском проливе 25 ноября. При этом в заявлении Европейского совета говорится, что ЕС «выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией».
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Такое решение принято из-за того, что большинство стран Союза считают ввод новых санкций против Москвы контрпродуктивным, в приоритете — снижение напряжённости в этом регионе и решение вопроса с длительным досмотром проходящих через пролив судов, пишет РИА Новости.
Ранее "СП" сообщала, что Евросоюз продлил на шесть месяцев экономические санкции против России. Главной причиной продления санкций глава Евросовета Дональд Туск назвал «нулевой прогресс реализации Минских соглашений».
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