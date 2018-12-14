Дознавательница из Уфы планирует вернуться на службу

Девушка-полицейский, которая обвинила своё руководство в изнасиловании, собирается вернуться на работу в тот отдел, где было совершено преступление, сообщает « Московский Комсомолец » со ссылкой на коллег потерпевшей.

Дознавательница, которая последние два месяца провела на больничном, уже посетила нового руководителя подразделения в сопровождении своей матери и адвоката.

«Они пришли к новому начальнику с требованиями, чтобы Гульнар никто ни о чем не спрашивал. Коллегам дали понять, что если кто-то учудит что-то в ее адрес, тому будет плохо», — приводит слова своего собеседника «МК».

Впрочем, полицейские и так ведут себя с девушкой настороженно. Мужчины опасаются не только находиться с ней в одном кабинете, но и даже стоять рядом и разговаривать. Боятся, вдруг она и их обвинит, уверяют авторы статьи.

По имеющимся данным, дознавательница должна вернуться к своим обязанностям с 18 декабря.

Коллеги пострадавшей недоумевают, почему руководство разрешило ей вернуться на работу, если по инструкции её должны были уволить за распитие алкоголя на рабочем месте. В отношении девушки уже несколько месяцев идёт служебная проверка, о результатах которой никому ничего не известно.