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Дознавательница из Уфы планирует вернуться на службу 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Девушка-полицейский, которая обвинила своё руководство в изнасиловании, собирается вернуться на работу в тот отдел, где было совершено преступление, сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на коллег потерпевшей.
Дознавательница, которая последние два месяца провела на больничном, уже посетила нового руководителя подразделения в сопровождении своей матери и адвоката.
«Они пришли к новому начальнику с требованиями, чтобы Гульнар никто ни о чем не спрашивал. Коллегам дали понять, что если кто-то учудит что-то в ее адрес, тому будет плохо», — приводит слова своего собеседника «МК».
Впрочем, полицейские и так ведут себя с девушкой настороженно. Мужчины опасаются не только находиться с ней в одном кабинете, но и даже стоять рядом и разговаривать. Боятся, вдруг она и их обвинит, уверяют авторы статьи.
По имеющимся данным, дознавательница должна вернуться к своим обязанностям с 18 декабря.
Коллеги пострадавшей недоумевают, почему руководство разрешило ей вернуться на работу, если по инструкции её должны были уволить за распитие алкоголя на рабочем месте. В отношении девушки уже несколько месяцев идёт служебная проверка, о результатах которой никому ничего не известно.
В настоящее время по обвинению в изнасиловании дознавательницы арестованы бывшие начальники районных отделов МВД Эдуард Матвеев и Салават Галиев, а также начальник отдела по вопросам миграции Павел Яромчук. По версии следствия, в октябре правоохранители организовали застолье прямо в отделе полиции. В кабинет Яромчука мужчины пригласили задержавшуюся на работе дознавательницу. После, как уверяет потерпевшая, над ней надругались. Арестованные своей вины не признают, уверяют, что дело сфабриковано. Девушка пройти проверку показаний на полиграфе отказалась. Журналисты выяснили, что потерпевшая является дочерью руководителя управления Росгвардии по республике Башкортостан.
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