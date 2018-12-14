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В Кремле отреагировали на просьбу Кадырова о деньгах 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о недостатке денег и излишнем внимании к региону является нормальным явлением. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РБК.
«Главы регионов, общаясь с главой государства, часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных объектов на территории их субъектов. То же самое происходит и в Чеченской Республике, это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег», — заявил Песков.
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