В Кремле отреагировали на просьбу Кадырова о деньгах 

Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о недостатке денег и излишнем внимании к региону является нормальным явлением. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РБК.
«Главы регионов, общаясь с главой государства, часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных объектов на территории их субъектов. То же самое происходит и в Чеченской Республике, это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег», — заявил Песков.