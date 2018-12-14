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Российские Ту-160 в Венесуэле назвали «музейными экспонатами» 

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Посол США в Колумбии Кевин Уитакер сравнил прибывшие в Венесуэлу российские военные самолеты с «музейными экспонатами». Об этом он заявил в интервью радио RCN, передает РИА Новости.
«США отмечают присутствие в Венесуэле российских бомбардировщиков 80-х годов. Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея», — сказал он.
10 декабря из России в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских воздушно-космических сил. Госсекретарь США Майк Помпео назвал случившееся «разбазариванием государственных средств». В Москве ответили, что на военный бюджет США «можно прокормить Африку».
Позднее стало известно, что прилетевший в латиноамериканскую страну авиаотряд направится обратно в Россию в пятницу
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла Ту-160 является самым крупным, мощным и тяжелым боевым сверхзвуковым самолетом в мире.
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