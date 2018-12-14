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Лукашенко высказался о вхождении в состав России 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва хочет инкорпорировать его страну в состав России под видом глубокой интеграции. Об этом сообщает АФН.
Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции для российских журналистов.
«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — сказал Лукашенко.
По его словам, некоторые (кто именно, он не уточнил) напрямую говорят, что готовы к присоединению шести белорусских областей к России.
Лукашенко заявил, что в ответ на такие предложения предлагает подумать о последствиях: о реакции россиян и международного сообщества.
Он заявил, что Белоруссию «не мытьем, так катаньем» пытаются инкорпорировать в состав другой страны, но для Минска «святое — это суверенитет».
«Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию — этого не будет никогда», — заключил Лукашенко.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об интеграционных проектах для Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, «продвинутый вариант» сотрудничества основан на повышении уровня интеграции «с одновременным повышением взаимозависимости экономик».
Премьер заявил, что Россия готова к созданию единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и счётной палаты.
Консервативным сценарием интеграции Медведев назвал «сохранение контуров» Союзного государства без повышения уровня интеграции до пределов, установленных в договоре от 8 декабря 1999 года.
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