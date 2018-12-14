Лукашенко высказался о вхождении в состав России

Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции для российских журналистов.

«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — сказал Лукашенко.

По его словам, некоторые (кто именно, он не уточнил) напрямую говорят, что готовы к присоединению шести белорусских областей к России.

Лукашенко заявил, что в ответ на такие предложения предлагает подумать о последствиях: о реакции россиян и международного сообщества.

Он заявил, что Белоруссию «не мытьем, так катаньем» пытаются инкорпорировать в состав другой страны, но для Минска «святое — это суверенитет».

«Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию — этого не будет никогда», — заключил Лукашенко.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об интеграционных проектах для Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, «продвинутый вариант» сотрудничества основан на повышении уровня интеграции «с одновременным повышением взаимозависимости экономик».

Консервативным сценарием интеграции Медведев назвал «сохранение контуров» Союзного государства без повышения уровня интеграции до пределов, установленных в договоре от 8 декабря 1999 года.