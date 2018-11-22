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Главные события четверга 

Рамблер 4 часа назад

Названа дата большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина может состояться 20 декабря. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Определен катастрофический сценарий для рубля

Если трехлетний растущий тренд в нефти устоит, то никаких апокалиптических сценариев для российской валюты ждать не следует.

Накопительную пенсию опять заморозили

Заморозка накопительной части пенсии будет продлена на 2021 год, однако это не затронет права граждан, застрахованных в системе пенсионного страхования.

Назван новый шеф ГРУ

Вице-адмирала Игоря Костюкова назначили и.о. начальника Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).

Германия объяснила «борщевичное бедствие» в России

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung заявила, что борщевик, который ранее был распространен только на Кавказе, теперь «стал чумой» средней полосы России.

Россия попала в тройку сильнейших армий в мире

В новом рейтинге портала Business Insider российская армия заняла второе место, опередив армию КНР.

Раскрыта истинная причина преследования Хаски

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Отмена концертов Хаски вызвана просьбой депутата на имя главы МВД России Владимира Колокольцева проверить творчество рэпера.

Проект Крымского моста изменят из-за неожиданной находки

Железнодорожный подход к Крымскому мосту перенесут из-за обнаружения древнего поселения Манитра, сообщил информационный центр Крымского моста.

Кто насиловал дознавателя? Полицейских могут выпустить

Двоих подозреваемых в изнасиловании коллеги-дознавателя уфимских полицейских могут выпустить из-под ареста. Ранее адвокат одного из них указал на алиби своего подзащитного и его коллеги.

Валуев признался в опухоли мозга

Депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев рассказал в передаче «Судьба человека», что его нестандартный рост (2,13 метра) связан с небольшой опухолью.
Комментарии48
Николай Валуев , Игорь Костюков , Владимир Колокольцев , Владимир Путин , Генштаб , ГРУ , Госдума , МВД , ТК "Звезда" , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , В мире , Видео
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