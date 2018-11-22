Вице-адмирала Игоря Костюкова назначили и.о. начальника Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на три близких к Минобороны источника.
Близкий к руководству ГРУ источник заявил РБК, что Костюков исполнял обязанности начальника уже во время болезни Игоря Коробова. Такой приказ дали в Минобороны. Ранее Костюков был первым заместителем Коробова.
По словам одного из собеседников портала, окончательное решение о новом главе ГРУ примет президент. Другой источник подтвердил, что Костюкова считают наиболее вероятным кандидатом на этот пост.
По данным собеседников РБК, Костюков был одним из непосредственных руководителей российской операции в Сирии. В 2017 году ему присвоили звание Героя России.
Прежний начальник ГРУ, генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября после продолжительной болезни. Ему было 62 года.