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Проект Крымского моста изменят из-за неожиданной находки 

Lenta.ru + ещё 20 54 минуты назад
Строительство железнодорожного подхода к Крымскому мосту потребует тотального пересмотра проекта в связи с обнаружением неожиданной археологической находки — древнего поселения Манитра. Об этом говорится в сообщении инфоцентра Крымского моста.
«Для сохранения уникального исторического памятника строители подхода к Крымскому мосту скорректируют трассу железнодорожной линии на одном из участков в окрестностях Керчи. Дорога обойдет и не затронет строения богатой античной усадьбы», — говорится в сообщении инфоцентра.
В министерстве транспорта информацию об изменении проекта подтвердили изданию РБК. Источник издания отметил, что уже поручено разработать новый проект обхода исторического поседения. Трассу планируют проложить на 700-900 метров южнее.
«Перенос участка позволит ученым изучить объект и сохранить его. Для этого потребуются дополнительные работы примерно на 300 миллионов рублей», — заявил представитель ведомства.
Археологи считают, что переноса на 700-900 метров должно хватить, чтобы не уничтожить исторические объекты.
В Минтрансе также заверили, что изменение проекта никак не отразится на сроках сдачи железнодорожной трассы — дедлайн по-прежнему заявлен в декабре 2019 года.
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Минтранс РФ , Общество , Видео
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