Володин назвал возможную дату большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина может состояться 20 декабря. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Последнее пленарное заседание нижней палаты парламента ранее планировалось 20 декабря, но депутаты договорились о переносе его на 19 декабря. День освобождается, поскольку, как пояснил Володин, «мы видим из средств массовой информации, и вчера задавались такие вопросы, — возможно, [20 декабря] будет пресс-конференция президента» (цитата по «Интерфаксу» ).

«Когда знаковые события в политической жизни страны, как правило, все политики, они у телевизора. Поэтому мы понимаем, что депутаты будут разрываться [между заседанием и желанием послушать пресс-конференцию]», — отметил председатель Госдумы, пояснив таким образом предложение скорректировать график.

19 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что большая пресс-конференци я пройдет пройдет в декабре, но не назвал даты. Выступление с посланием Федеральному собранию, скорее всего, пройдет уже в следующем году, сообщил тогда представитель Кремля.

В 2017 г. большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря. Президент ответил на вопросы российских и иностранных журналистов в 13-й раз.