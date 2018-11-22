Раскрыта истинная причина преследования рэпера Хаски

Отмена концертов Хаски вызвана просьбой депутата на имя главы МВД России Владимира Колокольцева проверить творчество рэпера. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Колокольцев направил запрос в Центр «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД России), где провели исследование, — на данный момент экспертизы нет — которое показало, что в песнях Хаски есть признаки экстремизма. Такая же бумага есть в Роскомнадзоре

Отмечается, что перед концертами сотрудники полиции неоднократно предупреждали Хаски о нарушениях в его репертуаре, однако рэпер отказывался как-либо реагировать на эти предупреждения.

Концерт хип-хоп-исполнителя в краснодарском заведении Arenа Hall был отменен прокуратурой под предлогом борьбы с экстремизмом. Выступление перенесли в другой клуб, где в последний момент также отказались от его проведения. После этого Хаски залез на машину у входа в здание, начал исполнять одну из своих композиций и был задержан полицией. В отношении рэпера составили три административных протокола. Также сообщалось, что против него возбудили уголовное дело. Адвокат музыканта предположил, что заявление на Хаски составила владелица автомобиля, отметив, что не получал постановление.