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Раскрыта истинная причина преследования рэпера Хаски 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: соцсети
Отмена концертов Хаски вызвана просьбой депутата на имя главы МВД России Владимира Колокольцева проверить творчество рэпера. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, Колокольцев направил запрос в Центр «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД России), где провели исследование, — на данный момент экспертизы нет — которое показало, что в песнях Хаски есть признаки экстремизма. Такая же бумага есть в Роскомнадзоре.
Отмечается, что перед концертами сотрудники полиции неоднократно предупреждали Хаски о нарушениях в его репертуаре, однако рэпер отказывался как-либо реагировать на эти предупреждения.
Концерт хип-хоп-исполнителя в краснодарском заведении Arenа Hall был отменен прокуратурой под предлогом борьбы с экстремизмом. Выступление перенесли в другой клуб, где в последний момент также отказались от его проведения. После этого Хаски залез на машину у входа в здание, начал исполнять одну из своих композиций и был задержан полицией. В отношении рэпера составили три административных протокола. Также сообщалось, что против него возбудили уголовное дело. Адвокат музыканта предположил, что заявление на Хаски составила владелица автомобиля, отметив, что не получал постановление.
Ранее в четверг сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Колокольцева проверить творчество рэпера Элджея. Политику не понравился угрожающий образ артиста.
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Владимир Колокольцев , Виталий Милонов , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ , Госдума , МВД , Шоу-бизнес
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