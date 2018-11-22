Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире

В новом рейтинге портала Business Insider российская армия заняла второе место, опередив армию КНР

Американский портал Business Insider составил традиционный рейтинг сильнейших армий планеты Global Firepower, который насчитывает 136 позиций и учитывает разнообразие вооружений, наличие рабочей силы, географию, логистический потенциал, доступные природные ресурсы и уровень развития промышленности.

Ядерные державы при оценке получали бонус, но их ядерные запасы не учитывались.

Первое место занимает армия США, на втором месте — России с рейтингами 0,0818 и 0,0841 соответственно. Замыкает тройку лидеров армия КНР, у которой рейтинг 0,0852.

Четвертое и пятое места занимают армии Индии и Франции, шестое — Великобритании. Далее расположились армии Южной Кореи, Японии, Турции и Германии.

Последнее, 136 место в рейтинге занимает Королевская бутанская армия.