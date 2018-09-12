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Отказ Японии Путину, саботаж на МКС и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 1 час назад

"Отравитель" Скрипаля ответил на призыв Путина

Россиянин Александр Петров прокомментирует свою причастность к отравлению шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в чем его подозревают британские правоохранители.

Япония отвергла предложение Путина о мире

Япония не будет заключать мирный договор с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован территориальный спор.

В Госдуму внесли Дуэльный кодекс

Кадр из фильма "Пушкин: Последняя дуэль"
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Иванов внес в нижнюю палату парламента законопроект, который предполагает введение в России дуэльного кодекса.

Киев перебросил войска к границе с Россией

Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку в Приазовье, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.

Киев выразил протест Москве

Министерство иностранных дел Украины назвало политическим решение Верховного суда России о признании законным приговора Роману Сущенко.

Костин расстроил россиян с долларами

Российские банки сумеют защитить деньги своих вкладчиков от новых санкций США, заявил Bloomberg президент и предправления ВТБ Андрей Костин.

Американцы открестились от саботажа на МКС

Американский астронавт, командир экипажа Международной космической станции (МКС) Эндрю Фейстел отверг версии о том, что отверстие в корпусе «Союза МС-09» мог просверлить кто-то из его коллег.

Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор

Верховный суд (ВС) России отменил пожизненный приговор бывшему новосибирскому милиционеру Евгению Чуплинскому, осужденному за убийство 19 женщин.

"Форсаж на МКАДе": москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран

Москвичка устроила гонку с полицией по МКАДу. На кадрах виден черный внедорожник «Мазда СХ-5», который на высокой скорости меняет ряды Московской кольцевой автомобильной дороги.

«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба

Фанаты смешанных единоборств запустили флешмоб, в котором просят ирландского бойца Конора Макгрегора выйти на бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова под песню Егора Крида.
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