Отказ Японии Путину, саботаж на МКС и другие события дня

"Отравитель" Скрипаля ответил на призыв Путина
Россиянин Александр Петров прокомментирует свою причастность к отравлению шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в чем его подозревают британские правоохранители.
Япония отвергла предложение Путина о мире
Япония не будет заключать мирный договор с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован территориальный спор.
В Госдуму внесли Дуэльный кодекс
Кадр из фильма "Пушкин: Последняя дуэль"
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Иванов внес в нижнюю палату парламента законопроект, который предполагает введение в России дуэльного кодекса.
Киев перебросил войска к границе с Россией
Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку в Приазовье, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.
Киев выразил протест Москве
Министерство иностранных дел Украины назвало политическим решение Верховного суда России о признании законным приговора Роману Сущенко.
Костин расстроил россиян с долларами
Российские банки сумеют защитить деньги своих вкладчиков от новых санкций США, заявил Bloomberg президент и предправления ВТБ Андрей Костин.
Американцы открестились от саботажа на МКС
Американский астронавт, командир экипажа Международной космической станции (МКС) Эндрю Фейстел отверг версии о том, что отверстие в корпусе «Союза МС-09» мог просверлить кто-то из его коллег.
Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор
Верховный суд (ВС) России отменил пожизненный приговор бывшему новосибирскому милиционеру Евгению Чуплинскому, осужденному за убийство 19 женщин.
"Форсаж на МКАДе": москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
Москвичка устроила гонку с полицией по МКАДу. На кадрах виден черный внедорожник «Мазда СХ-5», который на высокой скорости меняет ряды Московской кольцевой автомобильной дороги.
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
Фанаты смешанных единоборств запустили флешмоб, в котором просят ирландского бойца Конора Макгрегора выйти на бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова под песню Егора Крида.