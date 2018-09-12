Киев выразил протест Москве

Министерство иностранных дел Украины назвало политическим решение Верховного суда России о признании законным приговора Роману Сущенко, осужденному на 12 лет колонии за шпионаж. С соответствующим заявлением в среду выступила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.
"Выражаем протест РФ", — написала она.
При этом Беца охарактеризовала решение российского суда как "незаконное и политическое".
Ранее в среду Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Роману Сущенко в виде 12 лет колонии за шпионаж. Рассмотрение жалобы на приговор проходило в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом "секретно".
Мосгорсуд вынес Сущенко обвинительный приговор 4 июня 2018 года. Суд огласил только резолютивную часть приговора в связи с наличием секретных материалов в деле.
Сущенко был осужден по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Как заявили ранее в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Вину он не признал.