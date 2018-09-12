Киев выразил протест Москве

Киев выразил протест в связи с подтверждением приговора осужденному за шпионаж Сущенко

"Выражаем протест РФ", — написала она.

При этом Беца охарактеризовала решение российского суда как "незаконное и политическое".

Ранее в среду Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Роману Сущенко в виде 12 лет колонии за шпионаж. Рассмотрение жалобы на приговор проходило в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом "секретно".

Мосгорсуд вынес Сущенко обвинительный приговор 4 июня 2018 года. Суд огласил только резолютивную часть приговора в связи с наличием секретных материалов в деле.