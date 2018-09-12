«Отравитель Скрипаля» ответил на призыв Путина

Подозреваемый Александр Петров пообещал дать комментарий по «делу Скрипалей»

Во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме глава государства сообщил, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых прокуратура Британии обвиняет в покушении на убийство Скрипалей, — это гражданские лица и "ничего там особенно криминального нет".

"Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам, в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут", — отметил Путин.

Петров, ранее уже заявлявший о том, что не совершал никаких секретных поездок в Лондон с целью отравления Скрипалей, в беседе с корреспондентом "России 24" отказался давать какой-либо комментарий по поводу выдвинутых против него обвинений.

"Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю", — заявил Александр, являющийся сотрудником томского фармацевтического НПО "Вирион" (входит в состав научно-производственного объединения "Микроген").

Пятого сентября прокуратура Великобритании предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям: их подозревают в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипалей, а также британского полицейского Ника Бейли. Британский премьер Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Это спровоцировало международный скандал. Лондон практически сразу выступил с безапелляционным утверждением о том, что вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту, выслал российских дипломатов и уговорил сделать то же самое и другие страны.