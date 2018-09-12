Япония отказала Путину

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Япония отвергла предложение Путина о мире 

Lenta.ru + ещё 17 1 час назад
Япония не будет заключать мирный договор с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован территориальный спор. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга, передает «Интерфакс».
«Мы будем упорно продолжать вести переговоры на основе такого курса — разрешить проблему с возвращением "северных территорий" (южная гряда Курильских островов — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — прим. «Лента.ру»), а потом заключить мирный договор», — заявил он.
Политик также отметил, что японское правительство не будет комментировать каждое высказывание российского лидера Владимира Путина, который ранее предложил заключить мирный договор без предварительный условий до конца 2018 года. Согласно его предложению, страны могут продолжить решать спорные вопросы уже после подписания документа.
Ранее Абэ в рамках ВЭФ заявлял, что отсутствие мирного договора между Москвой и Токио — это ненормальная ситуация. Его слова передавало РИА Новости.
>> Путин выступил с исторической мирной инициативой
Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
IV Восточный Экономический Форум проходит в кампусе Дальневосточного Федерального Университета во Владивостоке с 11 по 13 сентября.
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