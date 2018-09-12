Киев перебросил войска к границе с Россией

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На Украине заявили о переброске войск к Азовскому морю 

РИА Новости + ещё 119 6 часов назад
Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку в Приазовье, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко на своей странице в Facebook.
По словам Попко, согласно решению украинского Генштаба, были осуществлены "меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья".
Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, в свою очередь, сообщил в Facebook, что Украина завершила переброску в Азовское море двух бронекатеров типа "Гюрза-М". По его словам, 9 сентября на воду спустили бронекатер "Лубны", а 11 сентября — бронекатер "Кременчуг".
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего они простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.
Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных кораблей проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.
В настоящее время в состав ВМС ВСУ входят шесть легких бронекатеров типа "Гюрза-М", построенных заводом "Кузня на Рыбальском", который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Ранее СМИ сообщали, что из-за многочисленных просчетов в конструкции катеров их поставки постоянно откладываются.
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