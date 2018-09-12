Ещё
Американцы открестились от саботажа на МКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские астронавты ответили на предположения о саботаже на МКС 

Газета.Ru 1 час назад
Американский астронавт, командир Международной космической станции Эндрю Фойстел опроверг высказанную ранее главой "Роскосмоса" версию, что отверстие на корабле "Союз" могло быть сделано в космосе. Ранее информацию о том, что дыру на "Союзе" могли просверлить американские астронавты, распространил "Коммерсант".
"Я могу однозначно заявить, что команда не имет к этому отношения, без сомнения, и я считаю постыдным и странным, что кто-то тратит время, рассуждая о том, что в этом замешан экипаж", — заявил Фойстел в интервью ABC News — Единственное, что экипаж сделал, это должным образом отреагировал, следуя нашим аварийным процедурам, в итоге найдя утечку и заделав дыру. Сделав это, мы гарантировали продолжение операций на станции, гарантировали возможность экипажа остаться на орбите и продолжить выполнение той важной работы, которой мы занимаемся на МКС".
30 августа датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Дырка была обнаружена на корабле "Союз" космонавтом Европейского космического агентства Александром Герстом в бытовом отсеке рядом со входным люком — прямо за санузлом, причем поиски ее шли в прямом эфире, который в NASA транслировали онлайн. В итоге вечером 30 августа трещину обработали герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано.
Газета.Ru: последние новости
Рогозин: инцидент с дыркой в "Союзе" оказался намного сложнее Три новых вида рыб-слизняков обнаружены на дне Тихого океана Геологи МГУ объяснили появление загадочного кратера на Ямале
Комментарии28
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Норкин взбесил россиян254
«Десятилетия оккупации Украиной»: в ОБСЕ рассказали о Крыме254
Киев перебросил войска к границе с Россией551
«Я только с русскими помирился»187
Моисееву предсказали скорую смерть44
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:38
Американцы открестились от саботажа на МКС
Наука и техника Технологии
02:38
Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор
Происшествия
06:53
Золотову предложили секунданта
Общество
04:58
«Десятилетия оккупации Украиной»: в ОБСЕ рассказали о Крыме
В мире Политика
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение