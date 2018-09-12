Американцы открестились от саботажа на МКС

Американские астронавты ответили на предположения о саботаже на МКС

Американский астронавт, командир Международной космической станции Эндрю Фойстел опроверг высказанную ранее главой "Роскосмоса" версию, что отверстие на корабле "Союз" могло быть сделано в космосе. Ранее информацию о том, что дыру на "Союзе" могли просверлить американские астронавты, распространил "Коммерсант". "Я могу однозначно заявить, что команда не имет к этому отношения, без сомнения, и я считаю постыдным и странным, что кто-то тратит время, рассуждая о том, что в этом замешан экипаж", — заявил Фойстел в интервью ABC News — Единственное, что экипаж сделал, это должным образом отреагировал, следуя нашим аварийным процедурам, в итоге найдя утечку и заделав дыру. Сделав это, мы гарантировали продолжение операций на станции, гарантировали возможность экипажа остаться на орбите и продолжить выполнение той важной работы, которой мы занимаемся на МКС". 30 августа датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Дырка была обнаружена на корабле "Союз" космонавтом Европейского космического агентства Александром Герстом в бытовом отсеке рядом со входным люком — прямо за санузлом, причем поиски ее шли в прямом эфире, который в NASA транслировали онлайн. В итоге вечером 30 августа трещину обработали герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано.