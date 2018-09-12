В Госдуму внесли Дуэльный кодекс

В Госдуму внесен законопроект о введении в России дуэльного кодекса

"Согласно законодательству РФ клевета является уголовным преступлением, а оскорбление — административным правонарушением. Сейчас появилась тенденция со стороны госслужащих вызывать на дуэль тех, кто выражает отличные от официальных точки зрения. Проект Дуэльного Кодекса поможет упорядочить основные причины вызова на дуэль, а также порядок ее проведения", — уточняется в пояснительной записке.

Уточняется, что дуэль может и должна происходить только между равными. Дуэль может быть назначена с целью решить недоразумение между отдельными государственными или муниципальными служащими между собой или в качестве мести за оскорбление. Также она не может заменять органы судебного правосудия.

Помимо этого, оскорбление может быть нанесено только равным равному. Гражданин, не являющийся госслужащим, может только нарушить его право, но не оскорбить его.

Отмечается, что дуэль-месть за нанесенное оскорбление возможна только между государственными или муниципальными служащими. В остальных случаях дуэль недопустима.

При вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый обязан, согласно законопроекту, отклонить вызов и предоставить последнему право искать справедливость через суд. Если государственный или муниципальный служащий решит драться, то он имеет на это право только с письменного разрешения руководителя.