Медведева и Загитова без рекордов и другие события дня

Россия выразила США протест
Москва направила Соединенным Штатам решительный протест. Причина — нарушение Вашингтоном международного права в отношении российских диппредставительств.
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Минфин России подготовил очередной этап либерализации валютного контроля, который снимает ряд ограничений на проведение операций по счетам граждан в иностранных банках и отменяет репатриацию экспортной выручки компаний.
Рекорды Медведевой и Загитовой аннулированы
Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды фигуристов до сезона-2018/19, изменив систему оценок. В списке оказались и наши звезды — Евгения Медведева и Алина Загитова.
Раскрыто местонахождение супероружия России
Пользователи сети смогли определить возможные боевые позиции российского наземного лазерного комплекса "Пересвет" межконтинентальной крылатой ракетой "Буревестник". А все благодаря анализу спутниковых снимков.
Панин развернул самолет из Крыма
Пьяный актер Алексей Панин едва не сорвал рейс Симферополь — Москва. Фото и видео происшествия были опубликованы пользователем Admin.anshlak в соцсети Instagram.
Умер легенда российских шлягеров Николай Зиновьев
Поэт-песенник Николай Зиновьев умер в пятницу в возрасте 73 лет. Песни, написанные на стихи поэта, входят в золотой фонд советской и российской эстрады. С поэтом-песенником сотрудничали такие композиторы как Эдуард Артемьев, Раймонд Паулс, Игорь Николаев, Лора Квинт.
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Активистку общественной организации «Волонтеры Победы» Елену Одновол, которую на Украине объявили «доверенным лицом» президента России Владимира Путина, приговорили к трем годам лишения свободы условно.
Киев объяснил отказ от пассажирского сообщения с РФ
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире «5 канала» объяснил, для чего его ведомство предлагает отменить железнодорожное сообщение с Россией.
Раскрыт оригинальный подарок Путина на свадьбу
Подарком президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль станет выступление казачьего ансамбля.
Дзюба поставил Лукашенко на место
Форвард «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба ответил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, раскритиковавшему игроков петербургского клуба.