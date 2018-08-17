Ещё
Раскрыто местонахождение супероружия России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыто местонахождение супероружия России 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Анализ спутниковых снимков позволил пользователям сети определить возможные боевые позиции российского наземного лазерного комплекса «Пересвет» и межконтинентальной крылатой ракетой «Буревестник», сообщает блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий (Москва).
«Пересвет», согласно снимкам, выложенным в Twitter пользователем rambo54, дислоцируется вблизи города Тейково (Ивановская область) на 2426-й технической ракетной базе 54-й гвардейской ракетной дивизии РВСН.
>> Украина отважилась предать США
Также «Пересвет» планируется развернуть в районе Новосибирска на месте 39-й гвардейской ракетной дивизии 33-й ракетной армии РВСН, где, согласно снимкам, строится необходимая инфраструктура.
В bmpd предполагают, что основным назначением «Пересветов» является ослепление американских низкоорбитальных спутников, а подобными лазерными комплексами должны быть прикрыты все основные позиционные районы РВСН.
По мнению пользователя Chippendale с форума militaryrussia.ru, боевая позиция с межконтинентальной крылатой ракетой «Буревестник» строилась с 2014 по 2016 годы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
В bmpd допускают, что на этой площадке осуществлялись первоначальные испытания крылатой ракеты, проходившие без использования ядерной силовой установки. Площадка, отмечает блог, продолжает использоваться для отработки компонентов комплекса и обучения военного персонала. Вероятно, что именно на ней по окончании испытаний будет развернуто опытно-боевое дежурство стратегического комплекса с «Буревестником».
В июле Минобороны России впервые показало пуск и полет «Буревестника». Тогда же военное ведомство представило ролик с подготовкой к работе «Пересвета».
О разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и боевого лазерного комплекса президент России Владимир Путин объявил в марте этого года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, «Буревестник» представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата». Говоря о «Пересвете», Путин отметил, что «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности».
Последние новости
Врачи вскрыли глаз пациентки и были поражены Матильда выставила напоказ правду об отношениях с Шнуровым Шок: в России захотели гей-парад
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия выразила США протест187
Украинским детям показали российский Крым70
Москвич с оружием устроил кровавую бойню184
Путин на свадьбе разозлил украинцев1221
Киев объяснил отказ от пассажирского сообщения с РФ227
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение