Умер легенда российских шлягеров Николай Зиновьев

Поэт-песенник Николай Зиновьев умер в пятницу в возрасте 73 лет, сообщили ТАСС в Центральном доме литераторов (ЦДЛ).
"Николай Николаевич Зиновьев скончался 17 августа", — сказал собеседник агентства. — Прощание с ним состоится 19 августа в ЦДЛ, похороны — на Химкинском кладбище.
Зиновьев родился 17 мая 1945 года в семье режиссера Николая Зиновьева и актрисы Валерии Зиновьевой.
Песни, написанные на стихи поэта, входят в золотой фонд советской и российской эстрады. С поэтом-песенником сотрудничали такие композиторы как Эдуард Артемьев, Раймонд Паулс, Игорь Николаев, Лора Квинт.
Песни на стихи Николая Зиновьева украсили репертуар Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Александра Малинина, Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и других звезд отечественной эстрады.
Многие композиции стали своеобразным знаком времени и были отмечены высшими наградами на всесоюзных, международных и всероссийских фестивалях.
Зиновьев — многократный лауреат фестиваля "Песня года", лауреат литературных премий им. Тютчева, им. Платонова, им. Лермонтова, кавалер орденов Почёта и Дружбы народов.
В 2000 году он был удостоен звания "Поэт года-2000".