Ещё
Умер легенда российских шлягеров Николай Зиновьев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер автор песни Пугачевой «Паромщик» Николай Зиновьев 

ТАСС 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Поэт-песенник Николай Зиновьев умер в пятницу в возрасте 73 лет, сообщили ТАСС в Центральном доме литераторов (ЦДЛ).
"Николай Николаевич Зиновьев скончался 17 августа", — сказал собеседник агентства. — Прощание с ним состоится 19 августа в ЦДЛ, похороны — на Химкинском кладбище.
Зиновьев родился 17 мая 1945 года в семье режиссера Николая Зиновьева и актрисы Валерии Зиновьевой.
>> Умер Владимир Шаров
Песни, написанные на стихи поэта, входят в золотой фонд советской и российской эстрады. С поэтом-песенником сотрудничали такие композиторы как Эдуард Артемьев, Раймонд Паулс, Игорь Николаев, Лора Квинт.
Песни на стихи Николая Зиновьева украсили репертуар Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Александра Малинина, Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и других звезд отечественной эстрады.
Многие композиции стали своеобразным знаком времени и были отмечены высшими наградами на всесоюзных, международных и всероссийских фестивалях.
Зиновьев — многократный лауреат фестиваля "Песня года", лауреат литературных премий им. Тютчева, им. Платонова, им. Лермонтова, кавалер орденов Почёта и Дружбы народов.
В 2000 году он был удостоен звания "Поэт года-2000".
ТАСС: последние новости
Биография писателя Владимира Шарова Умер актер театра "Современник" Анатолий Узденский Участник клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Басс будет похоронен в Петербурге
Комментарии6  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия выразила США протест128
Украинским детям показали российский Крым42
Звезду «Минуты славы» зарезали в собственном доме4
Раскрыто местонахождение супероружия России16
Москвич с оружием устроил кровавую бойню
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение