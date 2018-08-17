Умер легенда российских шлягеров Николай Зиновьев

Умер автор песни Пугачевой «Паромщик» Николай Зиновьев

Поэт-песенник Николай Зиновьев умер в пятницу в возрасте 73 лет, сообщили ТАСС в Центральном доме литераторов (ЦДЛ).

"Николай Николаевич Зиновьев скончался 17 августа", — сказал собеседник агентства. — Прощание с ним состоится 19 августа в ЦДЛ, похороны — на Химкинском кладбище.

Зиновьев родился 17 мая 1945 года в семье режиссера Николая Зиновьева и актрисы Валерии Зиновьевой

Многие композиции стали своеобразным знаком времени и были отмечены высшими наградами на всесоюзных, международных и всероссийских фестивалях.

Зиновьев — многократный лауреат фестиваля "Песня года", лауреат литературных премий им. Тютчева, им. Платонова, им. Лермонтова, кавалер орденов Почёта и Дружбы народов.

В 2000 году он был удостоен звания "Поэт года-2000".