Россия выразила США протест

Москва направила Вашингтону протест

«Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Последствия грубых нарушений Вашингтоном норм международного права в отношении российских дипломатических представительств и консульских учреждений на американской территории выходят далеко за рамки двусторонних отношений, подчеркивает Москва.