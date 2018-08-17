Россия выразила США протест

Москва направила Соединенным Штатам решительный протест в связи с нарушением Вашингтоном международного права в отношении российских диппредставительств, сообщил МИД России.
«Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Последствия грубых нарушений Вашингтоном норм международного права в отношении российских дипломатических представительств и консульских учреждений на американской территории выходят далеко за рамки двусторонних отношений, подчеркивает Москва.
Сообщается, что российская сторона привлекла внимание генсека ООН к нарушениям Вашингтоном норм международного права в отношении российских диппредставительств в США.