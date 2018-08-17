Киев объяснил отказ от пассажирского сообщения с РФ

Названа польза от прекращения сообщения между Украиной и Россией

«В условиях войны речи о любом нормальном сотрудничестве с Россией идти не может. Нравится это кому-то или не нравится, но действия Украины должны быть жесткими и адекватными. Один из тех элементов, которые мы предлагаем правительству для утверждения, — отмена пассажирского железнодорожного сообщения», — указал Омелян.

По мнению министра, подобным шагом Киев «обезопасит украинцев, которые на собственный риск все еще ездят в Россию, где они могут быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов». «Мы видим, что эти случаи участились», — заметил он.

«Во-вторых, и это ключевое: если мы воюем — нечего туда ездить. (…) Российско-украинской дружбы нет и никогда не было. Была или перманентная оккупация, или просто массовые убийства», — рассказал Омелян.

Министр также сообщил, что закрытие авиасообщения с Россией в октябре 2015 года пошло Украине на пользу. «Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации. Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и наоборот, авиация развивается. Я убежден, что такая же история будет и с железнодорожным и автобусным сообщением», — заверил он.

16 августа Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении между Украиной и Россией. «Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», — сообщил он, подчеркнув, что ограничения коснутся не только железнодорожного пассажирского сообщения между странами.

В начале месяца министр рассказал, что Киев рассматривает вариант прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. Позже он сообщил, что власти страны намерены прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, грузового сообщения ограничения не коснутся. Также Омелян подчеркнул, что министерство инфраструктуры направило свои предложения на рассмотрение в правительство.