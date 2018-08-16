«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор

На Украине вынесли приговор «доверенном лицу Путина»

Активистку общественной организации «Волонтеры Победы» Елену Одновол , которую на Украине объявили «доверенным лицом» президента России Владимира Путина , приговорили к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову.

«Только что переговорила по телефону с (украинским омбудсменом) Людмилой Денисовой. Она сообщила что сегодня в отношении Елены Одновол вынесено судебное решение об осуждении ее на 3 года условно», — сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, уже завтра, 17 августа, Одновол будет освобождена из СИЗО

В апреле Херсонский городской суд арестовал активистку на два месяца без возможности внести залог.