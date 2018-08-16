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«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
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На Украине вынесли приговор «доверенном лицу Путина» 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: соцсети
Активистку общественной организации «Волонтеры Победы» Елену Одновол, которую на Украине объявили «доверенным лицом» президента России Владимира Путина, приговорили к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову.
«Только что переговорила по телефону с (украинским омбудсменом) Людмилой Денисовой. Она сообщила что сегодня в отношении Елены Одновол вынесено судебное решение об осуждении ее на 3 года условно», — сказала Москалькова.
По словам омбудсмена, уже завтра, 17 августа, Одновол будет освобождена из СИЗО.
В апреле Херсонский городской суд арестовал активистку на два месяца без возможности внести залог.
О задержании Елены Одновол стало известно 23 апреля. Служба безопасности Украины назвала ее «доверенным лицом Путина». На президентских выборах 2018 года девушка руководила группой волонтеров в его региональном штабе и собирала подписи в поддержку кандидата. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Одновол подозревают в государственной измене.
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