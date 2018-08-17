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Панин развернул самолет из Крыма
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Панин развернул самолет из Крыма 

Рамблер 1 час назад
Пьяный актер Алексей Панин едва не сорвал рейс Симферополь — Москва. Фото и видео происшествия были опубликованы пользователем Admin.anshlak в соцсети Instagram.
По имеющимся данным, Панин вместе с дочерью и некой блондинкой намеревался вылететь из Симферополя, однако во время взлета начал ходить по салону, не обращая внимание на просьбы стюардесс занять свое место. По этой причине экипаж принял решение вернуться на место стоянки в аэропорту, а Панина снять с рейса.
После этого актер попытался вместе с дочерью, но без блондинки самостоятельно покинуть лайнер, однако не был выпущен. Вместо этого для осмотра места, которое он занимал, были вызваны кинологи, а затем и полиция, опросившая свидетелей неподобающего поведения артиста.
Судя по последним публикациям, которые Алексей Панин делал в своем Instagram, он и впрямь вместе с дочерью, некой блондинкой, а также с певцом Шурой по меньшей мере 10 дней отдыхал в Крыму — в Ялте и Симеизе.
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