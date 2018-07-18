Претензии к самолету Путина и другие события дня

Трудовым книжкам нашли замену
Трудовые книжки в России могут быть переведены в цифровой формат на основе данных системы учета Пенсионного фонда РФ.
У Крымского моста появится конкурент
Посол России в Японии Михаил Галузин рассказал о надеждах Москвы на реализацию нового амбициозного проекта, сообщают РИА Новости.
Сборная России установила фантастический рекорд
Мировые СМИ подводят итоги прошедшего в Москве Чемпионата мира по футболу. Свой рекорд установила и сборная России.
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Издание Postimees рассказало о нарушении воздушного пространства Эстонии самолетом A319 и лайнером ИЛ-96, на борту которого якобы находился Путин.
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Власти Украины заявили о своем «праве собственности» на крымские санатории «Украина», «Ай-Петри», «Орлиное гнездо» и «Золотой пляж».
Кадыров ответил Слепакову стихами
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал стихи, посвященные выступлению сборной России по футболу на чемпионате мира, и предложил Семену Слепакову написать для них музыку.
Крым выдвинул Booking.com ультиматум
Владельцы крымских отелей пригрозили перейти на отечественные каналы продаж, сообщает РИА Новости.
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе
globallookpress.com
В США, в штате Миннесота, суд оставил на свободе повесившую младенца няню, сообщает The Star Tribune.
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Экс-депутату Заксобрания Пермского края Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу вынесли обвинительный приговор по делу об избиении DJ Smash, сообщает РИА Новости.