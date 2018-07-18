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Претензии к самолету Путина и другие события дня
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В США подготовили санкции из-за "Северного потока-2"

Главные события среды 

Рамблер 2 часа назад

Трудовым книжкам нашли замену

Трудовые книжки в России могут быть переведены в цифровой формат на основе данных системы учета Пенсионного фонда РФ.

У Крымского моста появится конкурент

Посол России в Японии Михаил Галузин рассказал о надеждах Москвы на реализацию нового амбициозного проекта, сообщают РИА Новости.

Сборная России установила фантастический рекорд

Мировые СМИ подводят итоги прошедшего в Москве Чемпионата мира по футболу. Свой рекорд установила и сборная России.

К самолету Путина выдвинули невиданные претензии

Издание Postimees рассказало о нарушении воздушного пространства Эстонии самолетом A319 и лайнером ИЛ-96, на борту которого якобы находился Путин.

Украина присвоила четыре санатория в Крыму

Власти Украины заявили о своем «праве собственности» на крымские санатории «Украина», «Ай-Петри», «Орлиное гнездо» и «Золотой пляж».

Кадыров ответил Слепакову стихами

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал стихи, посвященные выступлению сборной России по футболу на чемпионате мира, и предложил Семену Слепакову написать для них музыку.

Крым выдвинул Booking.com ультиматум

Владельцы крымских отелей пригрозили перейти на отечественные каналы продаж, сообщает РИА Новости.

Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе

globallookpress.com
В США, в штате Миннесота, суд оставил на свободе повесившую младенца няню, сообщает The Star Tribune.

Обидчиков DJ Smash отправили в колонию

Экс-депутату Заксобрания Пермского края Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу вынесли обвинительный приговор по делу об избиении DJ Smash, сообщает РИА Новости.
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