Трудовым книжкам нашли замену

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Трудовые книжки в России могут перевести в электронный формат 

ТАСС 2 часа назад
Трудовые книжки в России могут быть переведены в цифровой формат на основе данных системы учета Пенсионного фонда РФ.
Соответствующий законопроект одобрили эксперты рабочей группы по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика", говорится в сообщении автономной некоммерческой организации.
Законопроект был разработан тематической группой "Трудовое законодательство" центра компетенций программы "Цифровая экономика", и пройдя одобрение рабочей группы, будет направлен в правительство.
"Эксперты рабочей группы одобрили законопроект с замечаниями, которые в первую очередь касаются защиты прав работников. Планируется, что они смогут продолжать пользоваться бумажными трудовыми документами по своему желанию. Правки будут внесены в рабочем порядке перед направлением проекта в правительство РФ", — приводит сообщение слова руководителя рабочей группы, вице-президента МТС по корпоративным и трудовым вопросам Руслана Ибрагимова.
Предполагается, что законопроект будет распространяться и на кадровый документооборот. Трудовые договоры можно будет заключать в электронной форме при условии согласия работника и верификации его электронной подписью. В то же время работодатель при принятии законопроекта правительством, будет обязан предоставить сотруднику личный онлайн-кабинет для доступа ко всем трудовым документам.
План мероприятий по этому направлению программы также предусматривает разработку электронных способов идентификации личности, переход на цифровые активы и возможность заключения сделок в режиме онлайн, сказал директор по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.
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