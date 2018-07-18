Трудовым книжкам нашли замену

Трудовые книжки в России могут перевести в электронный формат

Соответствующий законопроект одобрили эксперты рабочей группы по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика", говорится в сообщении автономной некоммерческой организации.

Законопроект был разработан тематической группой "Трудовое законодательство" центра компетенций программы "Цифровая экономика", и пройдя одобрение рабочей группы, будет направлен в правительство.

"Эксперты рабочей группы одобрили законопроект с замечаниями, которые в первую очередь касаются защиты прав работников. Планируется, что они смогут продолжать пользоваться бумажными трудовыми документами по своему желанию. Правки будут внесены в рабочем порядке перед направлением проекта в правительство РФ", — приводит сообщение слова руководителя рабочей группы, вице-президента МТС по корпоративным и трудовым вопросам Руслана Ибрагимова.

Предполагается, что законопроект будет распространяться и на кадровый документооборот. Трудовые договоры можно будет заключать в электронной форме при условии согласия работника и верификации его электронной подписью. В то же время работодатель при принятии законопроекта правительством, будет обязан предоставить сотруднику личный онлайн-кабинет для доступа ко всем трудовым документам.

План мероприятий по этому направлению программы также предусматривает разработку электронных способов идентификации личности, переход на цифровые активы и возможность заключения сделок в режиме онлайн, сказал директор по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.