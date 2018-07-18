Крым выдвинул Booking.com ультиматум

Владельцы крымских отелей пригрозили перейти на отечественные каналы продаж, сообщает РИА Новости . Как рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко , это связано с ограничениями, которые ввел против гостиниц полуострова сайт Booking.com.

"Бить тревогу не стоит. Этого стоило ожидать еще год назад. Включаем импортозамещение. Все что не делается, делается к лучшему… Нужно работать над повышением качества и сервиса объекта, работать с аналогичными каналами продаж, но российского производства", — заявила Пархоменко.

Она также добавила, что отели Крыма должны вкладываться в развитие и продвижение своих сайтов. По мнению Пархоменко, отели должны выйти на показатель 80% бронирований от прямых продаж, а не от сторонних организаций.