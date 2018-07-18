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Крым выдвинул Booking.com ультиматум
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Крым выдвинул Booking.com ультиматум 

Рамблер 2 часа назад
Владельцы крымских отелей пригрозили перейти на отечественные каналы продаж, сообщает РИА Новости. Как рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко, это связано с ограничениями, которые ввел против гостиниц полуострова сайт Booking.com.
"Бить тревогу не стоит. Этого стоило ожидать еще год назад. Включаем импортозамещение. Все что не делается, делается к лучшему… Нужно работать над повышением качества и сервиса объекта, работать с аналогичными каналами продаж, но российского производства", — заявила Пархоменко.
Она также добавила, что отели Крыма должны вкладываться в развитие и продвижение своих сайтов. По мнению Пархоменко, отели должны выйти на показатель 80% бронирований от прямых продаж, а не от сторонних организаций.
Ранее Booking.com оповестил отельеров Крыма об удалении всех выставленных им оценок и комментариев гостей. Представители сервиса подчеркнули, что пошли на такой шаг из-за необходимости соблюдать санкции Евросоюза. Сайт также убрал возможность бронирования гостиниц в Крыму. При этом у пользователей останется возможность забронировать отель, выбрав опцию «я путешествую по работе».
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