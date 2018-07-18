Украина присвоила четыре санатория в Крыму

Власти Украины заявили о своем «праве собственности» на крымские санатории «Украина», «Ай-Петри», «Орлиное гнездо» и «Золотой пляж». Об этом сообщается на сайте «прокуратуры» по Крыму, работу которой Киев запустил после присоединения полуострова к России.

По словам украинских правоохранителей, «решениями судов прошлых лет» эта недвижимость была передана Фонду государственного имущества Украины. Общая площадь объектов оценивается в 11 тысяч квадратных метров.

Сведения о крымских санаториях уже внесли в украинский государственный реестр прав на недвижимое имущество.

В сообщении подчеркивается, что «прокуратура» сейчас принимает меры «по контролю за исполнением судебных решений».

Ранее РИА Новости сообщало о продаже на аукционе трех крымских санаториев — «Мисхор», «Ай-Петри» и «Дюльбер» за 1,5 миллиарда рублей. Победителем аукциона стало ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов».