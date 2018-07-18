Украина присвоила четыре санатория в Крыму 

Власти Украины заявили о своем «праве собственности» на крымские санатории «Украина», «Ай-Петри», «Орлиное гнездо» и «Золотой пляж». Об этом сообщается на сайте «прокуратуры» по Крыму, работу которой Киев запустил после присоединения полуострова к России.
По словам украинских правоохранителей, «решениями судов прошлых лет» эта недвижимость была передана Фонду государственного имущества Украины. Общая площадь объектов оценивается в 11 тысяч квадратных метров.
Сведения о крымских санаториях уже внесли в украинский государственный реестр прав на недвижимое имущество.
В сообщении подчеркивается, что «прокуратура» сейчас принимает меры «по контролю за исполнением судебных решений».
Ранее РИА Новости сообщало о продаже на аукционе трех крымских санаториев — «Мисхор», «Ай-Петри» и «Дюльбер» за 1,5 миллиарда рублей. Победителем аукциона стало ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов».
Сообщалось, что «Ай-Петри» был продан за 416, 4 миллиона рублей. Власти Крыма отмечали, что из-за «износа» здравницам требуются значительные инвестиции.