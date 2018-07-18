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Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
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Умер солист группы «Доктор Ватсон»

Обвиняемые в избиении DJ Smash получили по два года колонии 

RT на русском 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича к двум годам лишения свободы по делу об избиении музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash).
«Признать виновным Александра Телепнева, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении», — цитирует РИА Новости судью Александра Симонова.
По его словам, Ванкевичу назначено аналогичное наказание.
Ранее URA.RU передавало, что DJ Smash не сможет прилететь в Пермь на оглашение приговора.
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