Обидчиков DJ Smash отправили в колонию

Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича к двум годам лишения свободы по делу об избиении музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash).
«Признать виновным Александра Телепнева, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении», — цитирует РИА Новости судью Александра Симонова.
По его словам, Ванкевичу назначено аналогичное наказание.
Ранее URA.RU передавало, что DJ Smash не сможет прилететь в Пермь на оглашение приговора.