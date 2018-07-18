К самолету Путина выдвинули невиданные претензии

Что стоит за претензиями Эстонии к самолету президента России

Невиданные ранее претензии в адрес России выдвинули эстонские военные. Заявления о том, что российские самолеты якобы нарушают воздушное пространство Эстонии , появляются регулярно — но никогда ранее в этом не обвинялся персональный самолет президента России. Действительно ли российский борт номер 1 покусился на территорию прибалтийской страны?

В понедельник в первой половине дня примерно с часовой разницей в районе острова Вайндло воздушное пространство Эстонии нарушили российские самолеты A319 и ИЛ-96, причем на борту последнего находился президент РФ Владимир Путин , утверждает эстонская газета Postimees.

Оба самолета принадлежат государственному авиапарку России. «Я не знаю, кто был на борту, но могу сказать, что на таком самолете летает российское руководство», — сказал изданию глава пресс-службы генштаба Сил обороны Арво Йыэсалу.

Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты, утверждает Эстония. Их транспондеры были включены, но планы полетов не представлены. У самолетов не было радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения. Как пишет издание, на фотографиях прибытия Путина в Хельсинки видно, что он прибыл на ИЛ-96 с регистрационным номером RA-96022. При изучении онлайн-радаров становится понятно, что самолет с этим номером нарушил воздушное пространство Эстонии, утверждают эстонские журналисты.

Напомним, что накануне в Хельсинки состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа

«Облететь Эстонию — это дело пяти минут, — сказал газете ВЗГЛЯД президент фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации», авиаэксперт Олег Смирнов. — Но все согласуется заранее. Накануне всякого полета составляется так называемый флайт-план. Он предусматривает точное указание времени пролета над определенной территорией, высоту и скорость пролета, номер самолета и маршрут следования. Служба полетов определенной страны, получив такой план, выражает готовность принять на своем радаре борт, и сопровождает его до выхода из воздушного пространства этого государства».

«Полет наобум с президентом на борту абсолютно исключен, — подчеркнул Смирнов. — Но допускаю, что в данном коридоре воздушное пространство очень тесное, борт мог, образно говоря, задеть левым крылом воздушное пространство Эстонии».

Авиаэксперт не исключает, что по маршруту мог, например, оказаться грозовой фронт. «Его надо обходить. Командир экипажа при этом обязан согласовать свой обход с землей, и земля должна подтвердить право командира на отклонение с маршрута. Может быть на границе с Финляндией , над Финским заливом, возникла такая проблема, и потому им пришлось зайти в воздушное пространство Эстонии?» — риторически спросил Смирнов.

Напомним, Вайндло — это самый северный остров Эстонии, расположенный примерно в 25 километрах от побережья и в 30 километрах от ближайшего российского острова. До Финляндии тоже рукой подать — всего 50 км. Вайндло представляет из себя скалу длиной менее 500 метров и примерно 150 метров в ширину. На острове есть маяк. Именно от этого острова и считаются эстонские территориальные воды и воздушное пространство — 12 миль, или около 22 км.

А поскольку Финский залив в этом месте особенно узок, поэтому российские самолеты самолеты летают в изломанном нейтральном международном коридоре шириной всего в 10 километров. Этим коридором, к примеру, пользуются военно-транспортные самолеты ВКС РФ, которые снабжают российскую группировку в Калининградской области . Для военных летчиков представляет постоянную проблему не задеть крыльями ни эстонское, ни финское воздушные пространства. Между столь узкими и изломанными границами государств летящим с огромными скоростями самолетам — особенно тяжелым транспортным — маневрировать крайне сложно. Кроме того, при изменении направления и скорости ветра самолет и вовсе может снести в ту или иную сторону — в том числе на территорию чужого государства.

Важно заметить: российские самолеты могут именно что случайно вскользь как бы «чиркнуть» по эстонской, например, воздушной границе. Из-за незавершенного поворота, например — а вовсе не прямиком вломиться на чужую территорию, как это следует из заявлений Таллина

МИД Эстонии во вторник вызвал представителя посольства России и вручил ему ноту очередную протеста. В нашем посольстве к таким нотам уже привыкли. В этом году Таллин уже шесть раз предъявлял подобные претензии к Москве , последний раз — не далее как 10 июля, причем в ноте опять фигурировал ИЛ-96.

«Заявками на прохождение по трассам занимается ЕС ОрВД — Единая система организации воздушного движения Российской Федерации, они и маршруты составляют», — заявил газете ВЗГЛЯД сотрудник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ. Он напомнил, что как правило, самолет идет по международным трассам. «Заявки на прохождение трасс подаются флайт-планом накануне вылета, и затем литерный борт идет согласно поданной заявке. Если идут борта сопровождения — они сопровождают борт персоны N1», — пояснил представитель службы. Во флайт-плане четко указаны точки входа и выхода в воздушное пространство определенной страны, они заранее согласовываются, заранее даются все разрешения. Без разрешения эстонской стороны на никто через их страну транзитом не полетит. А главное — в Службу безопасности полетов никаких данных о нарушении воздушного пространства со стороны авиации Министерства обороны не поступало. Если же нарушение было, тогда оформляется авиационный инцидент, и такие данные нам обязательно сообщают», — отметил собеседник.

«Экипаж, а точнее штурман, постоянно делает снимки экранов РЛС самолета, фиксирует, например, расстояние до левого и правого берега Финского залива, если речь идет об этой акватории. На карте прокладывают линию фактического полета (ЛФП). После полета все это проверяется, и специалист сразу видит, где именно пролетели, было нарушение или нет», — рассказал газете ВЗГЛЯД опытный военный летчик, генерал запаса, неоднократно летавший над Балтийским морем.

«Люди из Службы безопасности полетов должны отсылать эти документы в данном случае, — эстонцам. Было много случаев, когда эстонцы возмущались, мол, было нарушение, а потом мы им предъявляли эти карты, снимки с экранов РЛС, итд, и они снимали свои претензии.

Точность радара имеет определенные допуски, и наземная РЛС не показывает место нахождения самолета со стопроцентной точностью», — говорит источник.

Впрочем, генерал не исключает, что в эстонском Генштабе могли и подтасовать данные с целью лишний раз выставить россиян в роли нарушителей. «Точность составленной карты РЛС зависит в том числе от того, под каким углом на экран глянуть. При большом желании можно и зафиксировать касание границы, а можно и — нет, — сказал генерал. — Если дадут команду сверху, можно хоть все полеты можно зафиксировать „с нарушениями“. А на самом деле борт летел в двух-трех километрах от границы».

Москва во вторник официально не откликнулась на обвинения Таллина. «Есть нормативы воздушного законодательства и официальные каналы связи. Если в Эстонии считают, что кто-то что-то нарушил — пускай официально обращаются в наши государственные органы», — заявила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова

Ближе к вечеру антироссийский выпад эстонского Генштаба опровергли сами же эстонские чиновники, только уже гражданские. Представитель диспетчерской службы заявил, что самолет Путина воздушную границу Эстонии не пересекал. «По имеющимся у меня данным, воздушные транспортные средства, обслуживающие визит Владимира Путина в Финляндию, летели по маршрутам, напрямую ведущим из воздушного пространства Российской Федерации в воздушное пространство Финляндской республики», — признал в интервью BNS член правления предприятия по координации воздушного движения (Lennuliiklusteeninduse AS) Юллар Салумяэ.

Остается надеяться, что эстонские военные и журналисты в этот раз хотя бы извинятся перед Россией.