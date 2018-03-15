Франция против РФ, «уйти и заткнуться» и другие события дня

Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что России следует «уйти и заткнуться» после предпринятых против нее мер по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля, сообщает RT.
Франция вслед за Британией ополчилась на Россию
Франция присоединится к британским мерам против России по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля, сообщает Reuters.
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Савченко обратилась с просьбой к Путину
Депутат Верховной рады Надежда Савченко попросила президента России Владимира Путина помиловать всех осужденных в РФ украинцев. Свою просьбу Савченко озвучила журналистам, передает РИА «Новости».
Михалков госпитализирован
РИА Новости
Режиссеру Никите Михалкову пришлось пройти медицинское обследование после падения во время поездки в Нижний Новгород. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу режиссера.
Россия ответила излившему желчь на Путина Госдепу
Госдепартамент сделал "беспрецедентно надрывное и желчное заявление" по годовщине референдума в Крыму и недавнему визиту туда президента России Владимира Путина, сделав очередную попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию.
В Якутии из самолёта высыпались тонны золота и серебра
При взлёте у грузового Ан-12 в Якутии ветер сорвал одну из створок люка, и из него выпало почти 3,5 тонны драгоценного металла — сплава золота и серебра. Слитки рассыпало по взлётной полосе, полям, а также территории авторынка рядом с аэропортом.
Путин рассказал, как спал с ружьем
РИА Новости
Президент России Владимир Путин подтвердил, что в 1990-е годы в Санкт-Петербурге перед сном ему приходилось класть ружье рядом с кроватью.
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ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
РИА Новости
Банк России 15 марта отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» (регистрационный номер 3186). Об этом сообщается на сайте регулятора.
Украина жестко раскритиковала «Сармат»
Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в ближайшие годы не появится у российских военных, заявил директор украинского Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин.
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Путин прослезился у гроба Табакова
Президент Владимир Путин пришел проститься с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ им. Чехова Олегом Табаковым, скончавшимся на 83-году жизни, и прослезился, прощаясь с великим актером.