Франция против РФ, «уйти и заткнуться» и другие события дня

Главные события четверга

Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»

Франция вслед за Британией ополчилась на Россию

Франция присоединится к британским мерам против России по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля, сообщает Reuters.

Читать далее Савченко обратилась с просьбой к Путину

Депутат Верховной рады Надежда Савченко попросила президента России Владимира Путина помиловать всех осужденных в РФ украинцев. Свою просьбу Савченко озвучила журналистам, передает РИА «Новости»

Михалков госпитализирован

РИА Новости

Режиссеру Никите Михалкову пришлось пройти медицинское обследование после падения во время поездки в Нижний Новгород. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу режиссера.

Россия ответила излившему желчь на Путина Госдепу

Госдепартамент сделал "беспрецедентно надрывное и желчное заявление" по годовщине референдума в Крыму и недавнему визиту туда президента России Владимира Путина, сделав очередную попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию.

В Якутии из самолёта высыпались тонны золота и серебра

При взлёте у грузового Ан-12 в Якутии ветер сорвал одну из створок люка, и из него выпало почти 3,5 тонны драгоценного металла — сплава золота и серебра. Слитки рассыпало по взлётной полосе, полям, а также территории авторынка рядом с аэропортом.

Путин рассказал, как спал с ружьем

РИА Новости

Президент России Владимир Путин подтвердил, что в 1990-е годы в Санкт-Петербурге перед сном ему приходилось класть ружье рядом с кроватью.

Читать далее ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

РИА Новости

Банк России 15 марта отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» (регистрационный номер 3186). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Украина жестко раскритиковала «Сармат»

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в ближайшие годы не появится у российских военных, заявил директор украинского Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин

Читать далее Путин прослезился у гроба Табакова

Президент Владимир Путин пришел проститься с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ им. Чехова Олегом Табаковым, скончавшимся на 83-году жизни, и прослезился, прощаясь с великим актером.