Врачи «заклеили» Михалкову голову 

Режиссеру Никите Михалкову пришлось пройти медицинское обследование после падения во время поездки в Нижний Новгород. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу режиссера.
По словам представителей Михалкова, он поскользнулся и упал, после чего было решено провести обследование в местной больнице.
В пресс-службе подчеркнули, что серьезных травм у режиссера не обнаружили.
«Да, я упал, очень скользко было, когда выходили из машины. Нормально, как видите. Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом, потому что я сильно ударился головой», — сказал Михалков.
Михалков посетил Нижний Новгород как доверенное лицо президента России Владимира Путина. В городе он участвует в дебатах и встречах в рамках предвыборной кампании. Режиссер решил продолжить рабочую поездку после обследования и принять участие во всех мероприятиях, которые были запланированы.