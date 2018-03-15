Врачи «заклеили» Михалкову голову

Режиссеру Никите Михалкову пришлось пройти медицинское обследование после падения во время поездки в Нижний Новгород. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу режиссера.

По словам представителей Михалкова, он поскользнулся и упал, после чего было решено провести обследование в местной больнице.

В пресс-службе подчеркнули, что серьезных травм у режиссера не обнаружили.

«Да, я упал, очень скользко было, когда выходили из машины. Нормально, как видите. Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом, потому что я сильно ударился головой», — сказал Михалков.