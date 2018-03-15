Ещё
Врачи «заклеили» Михалкову голову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врачи «заклеили» Михалкову голову 

Рамблер 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Режиссеру Никите Михалкову пришлось пройти медицинское обследование после падения во время поездки в Нижний Новгород. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу режиссера.
По словам представителей Михалкова, он поскользнулся и упал, после чего было решено провести обследование в местной больнице.
В пресс-службе подчеркнули, что серьезных травм у режиссера не обнаружили.
«Да, я упал, очень скользко было, когда выходили из машины. Нормально, как видите. Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом, потому что я сильно ударился головой», — сказал Михалков.
Михалков посетил Нижний Новгород как доверенное лицо президента России Владимира Путина. В городе он участвует в дебатах и встречах в рамках предвыборной кампании. Режиссер решил продолжить рабочую поездку после обследования и принять участие во всех мероприятиях, которые были запланированы.
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Франция вслед за Британией ополчилась на Россию
Савченко обратилась с прошением к Путину64
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»190
Хватит обвинять во всем Россию156
Путин прослезился у гроба Табакова97
Видео
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
04:14
Россия ответила излившему желчь на Путина Госдепу
Политика Конфликты
07:39
Путин рассказал о борьбе с биербаухом
Политика
01:58
Путин прослезился у гроба Табакова
Общество
00:29
Уволена глава Нацбанка Украины
Экономика
04:01
«Лондон несколько лет выдавливал российских дипломатов»
Политика
04:01
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
00:32
Опубликовано видео последней поездки Скрипаля
Происшествия
02:45
Савченко обратилась с прошением к Путину
В мире Украина
03:45
Москвичи выберут название для проекта по долголетию
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение