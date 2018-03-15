Путин прослезился у гроба Табакова 

Президент Владимир Путин пришел проститься с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ им. Чехова Олегом Табаковым, скончавшимся на 83-году жизни, и прослезился, прощаясь с великим актером.
Путин появился в зале МХТ им. Чехова буквально за полчаса до окончания прощания, передает «МК». Как пишет издание, президент молча вошел с большим букетом красных роз, постоял перед гробом, а затем перекрестился и смахнул слезу.
Затем побеседовал со вдовой артиста, после чего встал, поклонился присутствующим и вышел.
Актер, режиссер и худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков ушел из жизни в понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни.
Во вторник стало известно, что Олега Табакова похоронят рядом с актерами Владимиром Зельдиным и Леонидом Броневым, а также художником Ильей Глазуновым.
Захоронение назначено на 15 марта, на 16.00 по московскому времени.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал исключать возможности того, что Владимир Путин в четверг посетит церемонию прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым, которая проходит в Московском художественном театре (МХТ) им. Чехова.