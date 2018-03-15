Путин прослезился у гроба Табакова

Президент Владимир Путин пришел проститься с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ им. Чехова Олегом Табаковым , скончавшимся на 83-году жизни, и прослезился, прощаясь с великим актером.

Путин появился в зале МХТ им. Чехова буквально за полчаса до окончания прощания, передает «МК». Как пишет издание, президент молча вошел с большим букетом красных роз, постоял перед гробом, а затем перекрестился и смахнул слезу.

Затем побеседовал со вдовой артиста, после чего встал, поклонился присутствующим и вышел.

Актер, режиссер и худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков ушел из жизни в понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни.

Во вторник стало известно, что Олега Табакова похоронят рядом с актерами Владимиром Зельдиным и Леонидом Броневым, а также художником Ильей Глазуновым

Захоронение назначено на 15 марта, на 16.00 по московскому времени.